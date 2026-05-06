L'ex giocatore della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha commentato alcuni temi caldi in casa viola ai microfoni di Lady Radio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccinetti: “Difesa imbarazzante, Kean fa quello che vuole. Serve analisi generale”
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Piccinetti: “Difesa imbarazzante, Kean fa quello che vuole. Serve analisi generale”
L'ex giocatore della Fiorentina, Claudio Piccinetti, sulla partita contro la Roma e sul progetto futuro della società
La partita contro la Roma ha fatto riflettere: non c'è gioco, motivazione o atteggiamento. La Fiorentina non ci ha nemmeno provato, gioca solo sui risultati di Lecce e Cremonese. L'analisi deve essere generale, non basta il raggiungimento della salvezza.
La difesa—
È imbarazzante: Ranieri è sempre fuori fase, Pongracic è un nazionale che non sa fare l'uno contro uno, Comuzzo sbaglia sempre postura e posizione in marcatura. È difficile trovare dei giocatori dai quali ripartire.
Il futuro—
Bisogna capire che progetto vuole fare la società, se c'è ambizione. L'allenatore deve cambiare. I giocatori? Non ha senso continuare con Kean che fa quello che vuole. In questa società, anzi in questa azienda, ci sono troppe problematiche e così non sarà mai possibile costruire una squadra competitiva.
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