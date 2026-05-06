Francesco Franchi, figlio di Artemio e Presidente dell’associazione Artemio Franchi, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Il suo commento:
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Il figlio di Artemio Franchi: “Ecco il lavoro della Fondazione”
Francesco Franchi, figlio di Artemio e Presidente dell’associazione Artemio Franchi, ai microfoni di Radio Bruno
Italia? Abete è tutta la vita che fa calcio, ha tantissima esperienza. Purtroppo c'è bisogno di fare riforme vere nel nostro calcio dopo le tre mancate qualificazioni ai Mondiali. Malagò è un dirigente straordinario, sul calcio c'è bisogno di un presidente con i poteri di un commissario.
Fondazione Franchi—
C'è molto da fare. Per cercare di seguire le orme di Franchi, uomo di cultura infinita, la fondazione cerca di aiutare lo sviluppo della cultura nel calcio. Le tesi delle università potrebbero portare tanti spunti, ce n'è bisogno.
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