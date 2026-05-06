Ciccio Graziani è intervenuto al filo diretto al Pentasport di Radio Bruno. La sua analisi su alcuni temi legati alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Vanoli, un fattore si riflette sul suo futuro. Commisso? Ecco cosa penso”
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Graziani: “Vanoli, un fattore si riflette sul suo futuro. Commisso? Ecco cosa penso”
L'analisi di Ciccio Graziani sul presente e il futuro della Fiorentina
Quando prendi quattro gol giocando in quel modo devi solo applaudire gli avversari. Io non sono stupito. Per alcuni la salvezza acquisita può diventare un'arma in più, per altri è un problema. C'entra Vanoli, ma anche la società che deve dettare i modi. Io credo che Vanoli l'abbia preparata bene la partita, ma se la squadra non ti dà retta c'è poco da fare. Ci ha messo tanto del suo in senso positivo. Le ultime prestazioni hanno messo in ombra il suo buon lavoro e questo si riflette sulla sua posizione. Prima gli davo qualche speranza, ora non più.
I progetti futuri—
Non mi interessa chi va via, c'è un manager che deve dare un'identità alla Fiorentina. Aspettiamo e vediamo. Nelle società meno gente c'è meglio funzionano. Ma non ci penserei un secondo a portare Antognoni come figura che va nello spogliatoio. Poi però dipende dalle strategie. Comisso era una garanzia, senza di lui la Fiorentina presto andrà sul mercato.
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