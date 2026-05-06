Repubblica è sicura: “Vanoli andrà via. Ecco la lista di Paratici”

Giorni e settimane di riflessioni approfondite per pianificare al meglio la prossima stagione, senza lasciare nulla al caso. Se da una parte il presente obbliga ancora a concentrarsi su una salvezza non del tutto certa, nella mente di Fabio Paratici il pensiero è già proiettato in avanti, verso un 2026-2027 che dovrà rappresentare un nuovo inizio. Il primo nodo riguarda inevitabilmente la guida tecnica e a breve arriveranno decisioni definitive. Prima del match tra Roma e Fiorentina, lo stesso Paratici ha dichiarato che ci sarà un confronto con Paolo Vanoli per fare il punto sull’annata e iniziare a programmare il futuro, parole che a prima vista potrebbero far pensare a una conferma dell’attuale allenatore.

In realtà, dietro queste dichiarazioni si cela una strategia diversa. Paratici ha già maturato da tempo l’idea di cambiare allenatore, avviando un casting che ha incluso profili di alto livello come Maresca e De Zerbi, senza escludere piste internazionali. La scelta sembra però essersi orientata verso Fabio Grosso, con cui esiste già un’intesa di massima. Un profilo ritenuto ideale per aprire un nuovo ciclo, basato su un calcio propositivo, una mentalità ambiziosa e una forte etica del lavoro. Nel frattempo, Paratici ha comunque continuato a sostenere Vanoli, protagonista della risalita della squadra da una situazione difficile. Le sue recenti parole vanno quindi lette come un segnale di rispetto: il confronto di fine stagione sarà un momento sereno, utile per fare il punto sul lavoro svolto, valutare la crescita dei giocatori e analizzare aspetti positivi e criticità in vista delle scelte future. Lo scrive La Repubblica