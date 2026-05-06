Martinelli: “La Samp merita la A. Futuro? Non lo so, parlerò con la Fiorentina”

Il portiere della Samp Martinelli racconta la salvezza, il suo futuro e il sogno Serie A: “Firenze? Deciderà la Fiorentina”

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 10:27)

Tommaso Martinelli è ormai una delle certezze della Sampdoria. Il giovane portiere, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha inciso in maniera determinante da gennaio in poi mantenendo la porta inviolata in 7 gare su 15 e, nella partita di venerdì scorso contro il Sudtirol, quella che ha sancito la salvezza blucerchiata, ha realizzato due interventi decisivi. Ecco la sua intervista a TuttoSport:

Martinelli, come giudica questi mesi alla Sampdoria?«Qui alla Samp mi sto trovando davvero molto bene. Sono stato subito trascinato dal tifo blucerchiato, un tifo da Serie A, forse anche di più. Anche come ambiente e come città mi trovo benissimo».

Dopo tante difficoltà è arrivata la salvezza.«Era il nostro obiettivo principale. Per fortuna venerdì contro il Sudtirol abbiamo vinto e chiuso il discorso. Ora però ci aspetta la sfida contro la Reggiana, venerdì, e vogliamo assolutamente portarla a casa».

Può esserci ancora un altro traguardo da raggiungere?«Non dipende soltanto da noi, ma fino alla fine proveremo a crederci».

Una Samp così vicina ai playoff per la Serie A: resta qualche rimpianto?«Per il gruppo che siamo, direi di sì. Però non era affatto semplice».

Cosa è cambiato nel passaggio da Foti-Gregucci a Lombardo?«Mi sono trovato bene sia con Foti e Gregucci che con Attilio e Pozzi, che facevano parte dello staff. Con tutti loro ho avuto un buon rapporto perché mi hanno dato fiducia e la possibilità di giocare. Eravamo partiti forte, poi due sconfitte consecutive ci hanno rallentato. Con Lombardo abbiamo trovato il giusto equilibrio».

Cosa è scattato dentro la squadra?«Ci siamo compattati come gruppo, facendo di tutto per mantenere la Sampdoria in B. Anche perché una piazza come questa meriterebbe la Serie A. Ci siamo detti che dovevamo riuscirci».

Questa squadra, con qualche innesto, può puntare alla Serie A?«Secondo me è una squadra che deve puntare alla massima serie. Con questi giocatori, la Samp può fare molto bene il prossimo anno».

Lei però è in prestito dalla Fiorentina fino a giugno. Che ne sarà del futuro?«Sinceramente non ho ancora parlato con la Fiorentina. Lo farò a fine campionato, adesso non so nulla. Anche perché loro hanno ancora un obiettivo da raggiungere. Qui alla Samp però mi trovo davvero bene».

Un’icona come Giovanni Galli la indica come possibile erede di De Gea a Firenze.«Fa sempre piacere sentire parlare di sé, sia in positivo che in negativo. Però non dipende da me, vedremo cosa deciderà la Fiorentina».

Aquilani è stato finora il suo allenatore più importante?«Cerco sempre di prendere qualcosa da ogni allenatore. Con Aquilani abbiamo sicuramente fatto una stagione bellissima».

Ottimo tra i pali, ma Martinelli ha qualche aspetto su cui migliorare?«Credo che tutti debbano sempre crescere. Io, insieme al preparatore dei portieri Walter Bressan, lavoro per migliorarmi analizzando ogni partita».

Il calcio italiano è in difficoltà, ma il ruolo del portiere resta ben coperto.«Donnarumma è un punto di riferimento per me, soprattutto per il percorso che ha fatto. Ha esordito giovanissimo nel Milan e da lì non si è più fermato».

Quanto è stato importante il ds Andrea Mancini nel portarla a Genova?«Il direttore, insieme a Fredberg e Invernizzi, ha fatto un grande lavoro nel mercato di gennaio. Sono arrivati giocatori importanti, ed è anche grazie a questo che abbiamo centrato la salvezza».

E se l’anno prossimo avesse l’occasione di riportare la Samp in Serie A?«Per quello che mi ha dato la Sampdoria, mi farebbe davvero piacere provare a riportarla in A. Io sono cresciuto vedendo la Samp in quella categoria: è una piazza che non merita la B».

E se restaste entrambi, lei e Viti?«Sarebbe bello giocare un altro anno insieme a Mattia. Con lui ho un rapporto speciale, ci siamo conosciuti in ritiro quest’estate ed è nata subito una grande amicizia».