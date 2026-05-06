Lo Shakhtar Donetsk giovedì tenterà l'impresa di ribaltare il risultato dell'andata contro il Crystal Palace perso 3-1. Dario Srna, direttore sportivo del club ucraino con un passato nel Cagliari, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare del calcio italiano:
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Srna: “De Rossi ha cambiato musica al Genoa. Il problema del calcio italiano”
Dario Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, si è espresso sul calcio italiano commentando i vari allenatori
Cagliari? Barella è uno dei migliori giocatori italiani, tra i più forti, e si capiva già allora. Era bravo, aveva dei margini enormi. E Pisacane era un fratello per me, lo è ancora. Tifo tanto per lui e per il Cagliari, c’è affetto sincero da parte mia.
Il calcio italiano—
Luka rappresenta ancora tanto per me. Il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo, tra i migliori in assoluto. Mai avuto dubbi sul fatto che la sua infinita classe emergesse anche in Italia. Io adoro il vostro calcio. Però se uno come lui, a 40 anni, è tra i giocatori più forti del campionato forse c’è un problema. E infatti siete a 3 Mondiali saltati. Se posso essere onesto, non lo avrei mai immaginato. Pensavo che avreste battuto la Bosnia. Cosa manca? Stadi all’altezza e un po’ di money.
Gli allenatori—
Guardate l’ottimo lavoro di De Rossi, ha cambiato musica al Genoa. Poi Pisacane a Cagliari ha sempre fatto bene contro le big. Vado a quelli più esperti: io sono innamorato di Spalletti, tra i top al mondo. Lo adoro da quando io ero un calciatore e lui l’allenatore che avevo contro. Fantastico. E come non citare Conte, Allegri, Sarri… Ne avete tanti, il problema sono i calciatori, ne mancano un po’.
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