La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro allenatore della Fiorentina. Grosso soddisfa i requisiti richiesti dal diesse, è giovane, rampante, conosce già la A e gioca un calcio propositivo e offensivo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “De Rossi sta bene a Genova, ma piace tanto a Paratici. Lo scenario”
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Gazzetta: “De Rossi sta bene a Genova, ma piace tanto a Paratici. Lo scenario”
De Rossi in questa stagione si è fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa
Stesso discorso per De Rossi, che in questa stagione si è fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa dalla terzultima posizione alla salvezza raggiunta con tre giornate d'anticipo.
L'ex romanista con l'aritmetica certezza ha ottenuto pure il rinnovo automatico per un altro anno, a Genova sta bene ma prima del sì dovrà confrontarsi con il club per capire quali sono i programmi e le ambizioni.
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