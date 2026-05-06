Gazzetta: “De Rossi sta bene a Genova, ma piace tanto a Paratici. Lo scenario”

De Rossi in questa stagione si è fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro allenatore della Fiorentina. Grosso soddisfa i requisiti richiesti dal diesse , è giovane, rampante, conosce già la A e gioca un calcio propositivo e offensivo.

Stesso discorso per De Rossi, che in questa stagione si è fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa dalla terzultima posizione alla salvezza raggiunta con tre giornate d'anticipo.

L'ex romanista con l'aritmetica certezza ha ottenuto pure il rinnovo automatico per un altro anno, a Genova sta bene ma prima del sì dovrà confrontarsi con il club per capire quali sono i programmi e le ambizioni.