CorSport: “La Fiorentina è da rifondare. Tutti i giocatori in bilico”

La stagione negativa della Fiorentina non può essere spiegata solo dai risultati: alla base ci sono limiti tecnici

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 08:28)

La stagione negativa della Fiorentina non può essere spiegata solo dai risultati: alla base ci sono limiti tecnici e caratteriali diffusi nella rosa. Il rendimento altalenante ha evidenziato un gruppo poco solido, incapace di garantire continuità e personalità nei momenti chiave. Per questo, nella pianificazione futura, la società dovrà partire da un’analisi profonda di quanto emerso in questi mesi, con l’idea sempre più concreta di una rifondazione quasi totale.

Un nodo centrale riguarda il mercato. Alcune operazioni si sono rivelate problematiche sia sul piano tecnico che economico. Albert Gudmundsson continua a rappresentare un’incognita difficile da sostenere nel lungo periodo, mentre i riscatti obbligati di Giovanni Fabbian (dal Bologna) e Marco Brescianini (dall’Atalanta) peseranno significativamente sul bilancio, per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro.

Diverso il discorso per altri innesti: Manor Solomon e Jack Harrison non verranno riscattati, evitando ulteriori spese giudicate poco convenienti rispetto al rendimento offerto. Rimane invece aperto il dubbio su Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini, costati complessivamente molto: la società dovrà decidere se puntare ancora su di loro o cederli per limitare le perdite, in un contesto in cui ogni scelta sarà decisiva per ridisegnare la squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.