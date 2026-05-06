CorFio: “Paolo Vanoli crede alla riconferma. Dai i numeri, al gioco ma non solo”

Sul piano individuale, alcuni giocatori sono cresciuti sotto la guida di Vanoli: Fabiano Parisi ha trovato spazio

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 08:16)

Paolo Vanoli difende il proprio operato sottolineando i risultati: ha preso la Fiorentina ultima in classifica con appena 4 punti dopo 10 giornate, in un contesto molto complicato tra spogliatoio in crisi, tifoseria agitata e assenze dirigenziali come quella di Rocco Commisso. Da quel momento, la squadra ha risalito la china fino a 37 punti, con una media di 1,48 a partita: un ritmo che, proiettato sull’intera stagione, avrebbe garantito una posizione tra l’ottavo e il nono posto.

Tuttavia, i numeri non raccontano tutto. La società ha evidenziato il buon rendimento recente (19 punti in 10 partite, dietro solo a Inter e Napoli), ma questo dato rischia di essere parziale. In quello stesso periodo, infatti, la Fiorentina ha mostrato limiti evidenti: pesanti sconfitte, come quella contro il Crystal Palace e a Roma, e vittorie poco convincenti, spesso con pochissime occasioni create. Un rendimento altalenante che non basta a dare solide garanzie per il futuro.

Sul piano individuale, alcuni giocatori sono cresciuti sotto la guida di Vanoli: Fabiano Parisi ha trovato spazio nel 4-3-3, Nicolò Fagioli è diventato un punto di riferimento e Cher Ndour ha segnato 6 gol. Nonostante questi progressi, resta il problema principale: la squadra non ha un’identità di gioco chiara, alterna momenti di pressing efficace a fasi di confusione, anche a causa di una difesa fragile e di scelte di mercato poco riuscite. Per questo, la sensazione è che serva una ricostruzione più profonda, forse ripartendo quasi da zero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.