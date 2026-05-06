Gazzetta avvisa: “Fiorentina, per prendere Grosso serve indennizzo al Sassuolo”

Paratici e Grosso si conoscono e si stimano, Carnevali ha già fatto capire, anche con dichiarazioni pubbliche che lo lascerà andare

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 09:10)

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Fabio Grosso. Una vecchia conoscenza di Paratici, che alla Juventus lo ha avuto prima da giocatore e poi da allenatore della Primavera. Il nuovo ruolo fu un'intuizione di Federico Cherubini, che all'epoca s'occupava del settore giovanile, e Paratici ne colse subito le doti, tanto che nel 2018 insieme a Pavel Nedved lo suggeri a Giovanni Carnevali per la panchina del Sassuolo.

L'ad neroverde prese Roberto De Zerbi ma Grosso è comunque arrivato in Emilia qualche anno più tardi, nel 2024, riportando subito la squadra in A e arrampicandosi quest'anno fino alla decima posizione.

Paratici e Grosso si conoscono e si stimano, Carnevali ha già fatto capire, anche con dichiarazioni pubbliche, che in caso di richieste importanti lo lascerà partire ma avendo un contratto fino al 2027 servirà un indennizzo per liberarlo.