CorFio: “Kean è diventato padre. Oggi al VP per tornare in campo col Genoa”

La Fiorentina ha bisogno di certezze per programmare la prossima stagione, e la condizione fisica di Kean sarà un elemento chiave

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 08:54)

La stagione complicata della Fiorentina si riflette anche nelle vicende personali di Moise Kean. L’attaccante ha ottenuto un permesso per motivi familiari in occasione della nascita del figlio, evento positivo ma arrivato con tempistiche diverse da quelle previste, causando un leggero slittamento nel suo rientro a Firenze. Alla fine, però, tutto è andato per il meglio: il bambino è nato senza complicazioni e Kean è potuto rientrare in città con serenità.

Dal punto di vista sportivo, l’obiettivo ora è tornare a disposizione di Paolo Vanoli. L’attaccante è fermo da inizio aprile a causa di un’infiammazione alla tibia, ma questo periodo di stop e gestione prudente ha contribuito a ridurre sensibilmente il problema. Resta comunque una situazione delicata, perché aumentando i carichi di lavoro il dolore potrebbe ripresentarsi, rendendo necessaria ulteriore cautela.

Il suo rientro sarebbe importante non solo per dare una mano alla squadra in campo, ma anche in ottica futura. La Fiorentina ha bisogno di certezze per programmare la prossima stagione, e la condizione fisica di Kean sarà un elemento chiave per qualsiasi decisione, compresa un’eventuale cessione. Dopo mesi difficili, però, la nascita del figlio rappresenta un segnale positivo e forse l’inizio di una nuova fase, personale e professionale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.