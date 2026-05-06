CorSport: “Da monitorare Piccoli e Fortini. Il punto dall’infermeria viola”

Sotto la lente d’ingrandimento Roberto Piccoli, il cui problema all’adduttore della coscia gli ha impedito di scendere in campo negli ultimi due impegni

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 09:28)

Moise Kean è rientrato a Firenze. Nella giornata di ieri il centravanti della Fiorentina ha fatto ritorno in città dopo la nascita del secondogenito, motivo per cui la Fiorentina gli aveva concesso un permesso speciale. Il classe 2000 potrà quindi riprendere gli allenamenti e in particolare il programma di recupero dall’infortunio alla tibia, che lo tiene fuori dai giochi dalla gara di Verona del 4 aprile. La società conta di provare a recuperarlo per gli ultimi impegni stagionali, a cominciare dalla sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Intanto il tecnico Paolo Vanoli ha concesso ventiquattro ore di riposo ai suoi giocatori, che hanno così potuto ricaricare le batterie in vista della ripresa degli allenamenti fissata per questa mattina. La squadra si ritroverà al centro sportivo Viola Park per una seduta a porte chiuse, in cui inizierà ufficialmente la preparazione della partita casalinga di domenica. L’obiettivo è conseguire la fantomatica salvezza aritmetica per poi potersi focalizzare solo sul futuro sportivo e societario della Fiorentina. Cosa fondamentale.

Come dicevamo, Kean sarà valutato con attenzione per capire i tempi di ripresa. Robin Gosens e Fabiano Parisi sono invece recuperati. Sotto la lente d’ingrandimento Roberto Piccoli, il cui problema all’adduttore della coscia gli ha impedito di scendere in campo negli ultimi due impegni di Serie A contro Sassuolo e Roma. Da monitorare anche Niccolò Fortini, ai box per via di una sindrome retto-adduttoria. Stagione conclusa, infine, per Tariq Lamptey, che lo scorso settembre si è rotto il crociato senza più tornare a pieno regime. Lo scrive il Corriere dello Sport.