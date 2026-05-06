Nazione: “Vanoli boccia Gudmundsson. Difficilmente Paratici ripartirà da lui”

La sensazione è che il percorso di Gudmundsson a Firenze non abbia rispettato le aspettative e che la società possa fare valutazioni profonde

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 08:04)

Albert Gudmundsson esce fortemente ridimensionato dall’esperienza recente con la Fiorentina. La sua sostituzione all’intervallo contro la Roma è apparsa come una bocciatura netta, dopo una stagione in cui ha avuto molte opportunità senza però riuscire a incidere davvero. Impiegato in diversi ruoli offensivi — trequartista, seconda punta, esterno e persino centravanti — non è mai riuscito a trovare continuità né a dare un contributo concreto in zona gol.

Le difficoltà non riguardano solo i numeri, ma anche il suo stile di gioco: giocate troppo elaborate e poco efficaci, come colpi di tacco o passaggi “no-look”, spesso inutili e controproducenti. Anche i dati della partita di Roma confermano il momento negativo: pochissimi palloni toccati e un impatto quasi nullo sulla manovra offensiva della squadra, che con lui in campo non è mai riuscita a rendersi davvero pericolosa.

Alla luce di tutto questo, appare complicato considerarlo un punto fermo per il futuro, nonostante l’investimento importante fatto dal club (19 milioni più bonus). La sensazione è che il suo percorso a Firenze non abbia rispettato le aspettative e che la società possa fare valutazioni profonde anche su di lui nella prossima stagione. Lo scrive la Nazione.