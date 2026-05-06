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Corriere Fiorentino

CorFio: “Ecco cosa dovrà farà Paratici. Ma lui ha chiesto una cosa alla società”

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l Corriere Fiorentino infatti, si sofferma sul lavoro che Fabio Paratici dovrà fare per ricostruire questa squadra
Redazione VN

Non solo la scelta dell'allenatore, Fabio Paratici è chiamato a rifondare la Fiorentina. Una rivoluzione per provare a riportare la squadra di Firenze dove merita. Per questo motivo, l'estate al Viola Park sarà molto caldo con il ds viola nell'occhio del ciclone in attesa di colpi e volti nuovi.

Il lavoro di Paratici

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Il Corriere Fiorentino infatti, si sofferma sul lavoro che Fabio Paratici dovrà fare per ricostruire questa squadra. Partendo da un nuovo allenatore, passando per nuovi giocatori con certe carattertische:

 Carta biancoa

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Paratici (che ha chiesto carta bianca) in estate dovrà cercare talento, giocatori che saltino l’uomo, di fantasia e allo stesso tempo dovrà trovare estimatori per gli esuberi. Dovrà fare un mercato sostenibile, che tenga insieme la necessità di una ripartenza convincente e quella finanziaria del club

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