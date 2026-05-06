Non solo la scelta dell'allenatore, Fabio Paratici è chiamato a rifondare la Fiorentina. Una rivoluzione per provare a riportare la squadra di Firenze dove merita. Per questo motivo, l'estate al Viola Park sarà molto caldo con il ds viola nell'occhio del ciclone in attesa di colpi e volti nuovi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Ecco cosa dovrà farà Paratici. Ma lui ha chiesto una cosa alla società”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Ecco cosa dovrà farà Paratici. Ma lui ha chiesto una cosa alla società”
l Corriere Fiorentino infatti, si sofferma sul lavoro che Fabio Paratici dovrà fare per ricostruire questa squadra
Il lavoro di Paratici—
Il Corriere Fiorentino infatti, si sofferma sul lavoro che Fabio Paratici dovrà fare per ricostruire questa squadra. Partendo da un nuovo allenatore, passando per nuovi giocatori con certe carattertische:
Carta biancoa—
Paratici (che ha chiesto carta bianca) in estate dovrà cercare talento, giocatori che saltino l’uomo, di fantasia e allo stesso tempo dovrà trovare estimatori per gli esuberi. Dovrà fare un mercato sostenibile, che tenga insieme la necessità di una ripartenza convincente e quella finanziaria del club
© RIPRODUZIONE RISERVATA