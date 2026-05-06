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Gazzetta: “Attenzione a Paratici. Piacciono 3 nomi stranieri per la panchina”

Paratici
Non solo allenatori italiani, Fabio Paratici starebbe puntando anche tre allenatori stranieri per la panchina viola
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul prossimo allenatore della Fiorentina. Fabio Paratici sembra puntare Fabio Grosso, però occhio alle sorprese: il nome nuovo è lo spagnolo Marcelino, che lascerà il Villarreal.

I nomi di Paratici

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Intrigano anche Inigo Perez, semifinalista in Conference League con il Rayo Vallecano, e Pellegrino Matarazzo, irpino-americano della Real Sociedad.

I tempi

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Il nome lo conosceremo al massimo entro una decina di giorni. Prima serve il punto che ancora manca per raggiungere la salvezza.

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