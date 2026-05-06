La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul prossimo allenatore della Fiorentina. Fabio Paratici sembra puntare Fabio Grosso, però occhio alle sorprese: il nome nuovo è lo spagnolo Marcelino, che lascerà il Villarreal.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Attenzione a Paratici. Piacciono 3 nomi stranieri per la panchina”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Attenzione a Paratici. Piacciono 3 nomi stranieri per la panchina”
Non solo allenatori italiani, Fabio Paratici starebbe puntando anche tre allenatori stranieri per la panchina viola
I nomi di Paratici—
Intrigano anche Inigo Perez, semifinalista in Conference League con il Rayo Vallecano, e Pellegrino Matarazzo, irpino-americano della Real Sociedad.
I tempi—
Il nome lo conosceremo al massimo entro una decina di giorni. Prima serve il punto che ancora manca per raggiungere la salvezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA