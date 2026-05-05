Martinelli resta alla Sampdoria? Da Genova: possibile rinnovo del prestito

Con la salvezza ormai in tasca dopo il match contro il Sudtirol, la Sampdoria è già proiettata alla programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il primo tassello fondamentale riguarda l'assetto societario. Ma subito dopo, il club cercherà di capire quali margini di manovra possano esserci per rinforzare la rosa. E in questo senso sono attese novità su Tommaso Martinelli.