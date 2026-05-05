Con la salvezza ormai in tasca dopo il match contro il Sudtirol, la Sampdoria è già proiettata alla programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il primo tassello fondamentale riguarda l'assetto societario. Ma subito dopo, il club cercherà di capire quali margini di manovra possano esserci per rinforzare la rosa. E in questo senso sono attese novità su Tommaso Martinelli.
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Martinelli resta alla Sampdoria? Da Genova: possibile rinnovo del prestito
Tommaso Martinelli potrebbe anche rimanere alla Sampdoria. Le ultime sul futuro del classe 2006 della Fiorentina
Prestito rinnovato?—
Il portiere classe 2006 arrivato in prestito secco dalla Fiorentina. Nonostante l'ottima impressione destata a Genova, il giovane talento necessita, si legge, di ulteriore esperienza prima del salto definitivo in maglia viola; per questo motivo, gli ottimi rapporti tra il club e Fabio Paratici lasciano ipotizzare un possibile rinnovo del prestito per un'altra annata.
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