Repubblica: “Inguardabili! Paratici, il colpo grosso deve essere l’allenatore”

Che agonia questo campionato. La sconfitta di ieri sera non cambia i piani-salvezza della Fiorentina, ma la figuraccia rimane. E bella grossa. Contro la Roma si è vista una Fiorentina inguardabile, spenta, dominata oltre il limite della decenza. Per fortuna manca poco alla fine del campionato, poi sarà rivoluzione. Dopo una stagione come questa la Fiorentina va svuotata, o quasi, e ricostruita. Non sappiamo quale budget avrà a disposizione Paratici, Commisso jr è sparito dai radar ma prima o poi qualcosa dovrà dire. E solo allora capiremo quanti capitali è disposto a investire per portare avanti il sogno di suo padre. Ma indipendentemente da tutto, il colpo grosso per l’anno prossimo deve essere l’allenatore. Ci vuole un nome in grado di riportare entusiasmo in città, e magari di convincere anche qualche giocatore importante ad accettare Firenze come destinazione. Un tecnico a cui affidare un progetto serio e ambizioso, da costruire anche in due o tre anni, senza fretta ma con le idee chiare. C’è voglia di rivedere una Fiorentina che gioca a calcio, non che vivacchia. Un gruppo orgoglioso e ambizioso, non come questo che di ambizione non ne ha mai avuta.