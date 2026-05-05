La moViola: Koné su Ndour, rigore? Manca qualche giallo ma Zufferli bravo

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5

Troppo facile la partita dell’Olimpico per Zufferli: risultato mai in discussione, nessun episodio cruciale (forse, il fallo su Wesley di Parisi sulla linea che ha portato ad un silent check e il tocco da dietro di Koné su Ndour), animi sempre sotto controllo, visto anche l’andamento del match. Regolare la rete realizzata da Mancini, quella che ha sbloccato la partita: sul corner, e prima del colpo di testa del difensore, c’è una leggera trattenuta per la maglia di Malen su Ranieri, intervento più vistoso (la maglia s’allunga) che sostanziale (Ranieri parte comunque in ritardo e per quello manca la chiusura su Mancini). Intervento da dietro di Koné hai danni di Ndour, zufferli fa proseguire, ma qualche dubbio resta: il giocatore giallorosso non ha possibilità di raggiungere il pallone. L’altro dubbio deriva non tanto dalla valutazione tecnica del contatto di Ranieri su Wesley (il fallo c’è), quanto dalla posizione di dove avviene l’infrazione: sicuramente il giallorosso ha il piede sinistro sulla linea dell’area di rigore, il fallo avviene con la mano destra sulla schiena che pare essere appena fuori, il VAR si prende un attimo per un controllo, poi fa proseguire.