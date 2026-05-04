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Roma-Fiorentina, il profilo dell’arbitro Zufferli: giovane ma già internazionale

copertina Pagnini
La scheda dell'arbitro di Roma-Fiorentina, Luca Zufferli. Giovane ma già internazionale e molto aperto al dialogo
Simone Pagnini

Luca Zufferli, sezione di Udine, 35 anni: Roma-Fiorentina sarà la sua 15 gara in Serie A quella di questa sera all’Olimpico di Roma.

Zufferli, arbitro giovane, ben strutturato, era considerato molto dal designatore Rocchi prima delle note vicende. Dino Tommasi, designatore ad interim, ha ritenuto importante la gara di stasera designando un giovane ma internazionale.

I giallorossi si giocano un posto in Champions, la Fiorentina il punto salvezza; questa può essere una chiave per leggere la scelta dell’arbitro. È molto empatico, con discreta personalità, anche in situazioni complicate. Il suo rapporto con i giocatori è positivo proprio per come comunica.

Fischia poco, i mezzi falli per nulla, lascia giocare ed è molto preciso nel far rispettare il regolamento. A livello disciplinare fa registrare 4,5 ammonizioni di media a partita: non è un arbitro cui piace sanzionare. Spesso cerca di calmare la situazione attraverso il dialogo.

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