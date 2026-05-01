La Sampdoria scaccia definitivamente l’incubo e conquista la matematica salvezza. Dopo aver accarezzato lo spettro di una clamorosa caduta negli inferi della Serie C, il club blucerchiato ha completato la propria risalita piegando il Sudtirol nello scontro decisivo. A Marassi finisce 1-0: decide un’incornata di Abildgaard al 31’, su pennellata da fermo di Brunori, permettendo alla truppa di mister Lombardo di issarsi a +5 dalla zona playout (occupata dall'Entella) a soli novanta minuti dal termine del campionato.
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Sampdoria salva, Martinelli protagonista: il talento viola mette il lucchetto alla B
L'effetto Martinelli—
Il traguardo porta la firma indelebile di Tommaso Martinelli. Il portiere classe 2006, di proprietà della Fiorentina e in prestito all’ombra della Lanterna, è stato il vero fattore aggiunto della rimonta doriana. I numeri non mentono: al suo sbarco a Genova, la Samp navigava in acque agitatissime al 14° posto con appena 17 punti, tallonata dal Pescara fanalino di coda.
Contro il Sudtirol, il giovane estremo difensore ha blindato il risultato con due interventi prodigiosi nella ripresa, negando il pareggio agli uomini di Castori e confermando una maturità fuori dal comune per un diciottenne. Prestazioni che non passeranno inosservate al Viola Park in vista della prossima stagione.
Una Samp dal cuore viola—
Oltre al "muro" Martinelli, la festa salvezza parla fiorentino anche grazie a diverse vecchie conoscenze passate per il Franchi o cresciute nel vivaio gigliato: Simone Ghidotti, Mattia Viti, Lorenzo Venuti e Antonin Barak.
Un nucleo "ex viola" che, insieme al talento cristallino di Martinelli, ha contribuito a mantenere una piazza storica come Genova in una categoria consona al proprio blasone.
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