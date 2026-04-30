Il portale CIES Football Observatory ha pubblicato una graduatoria in merito ai 100 portieri Under 23 con il più alto valore di mercato tra i cinque principali campionati europei, calcolato sulla base del loro rendimento e del loro impiego.
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Martinelli premiato dal CIES: terzo portiere italiano U23 più prezioso d’Europa
Il portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli, si trova nella lista dei portieri Under 23 con più alto valore di mercato
Al primo posto troviamo Mike Penders, portiere belga del Chelsea in prestito allo Strasburgo con il valore di 47 milioni di euro. Nella classifica, al 25esimo posto, spunta anche Tommaso Martinelli di proprietà della Fiorentina in prestito alla Sampdoria. Il suo valore è di 4,7 milioni di euro.
Il classe 2006 è il terzo italiano, preceduto da Lorenzo Palmisani del Frosinone ed Edoardo Motta della Lazio, rispettivamente 7,2 e 5,5 milioni di euro.
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