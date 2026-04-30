Amatucci: “Non penso al mio futuro. Testa solo alla promozione”

In realtà non immaginavo che questo campionato sarebbe stato così complesso. Le otto squadre sono molto vicine in termini di punti, ciò significa che dobbiamo lottare per il nostro obiettivo fino alla fine. Per noi è una partita importante: l’andata è stata dura, ma daremo il massimo per vincerla. Non scoprirò nulla di nuovo su Kirian , ha sempre avuto il fiuto del goal, dimostrandosi un ottimo giocatore anche a livello di gruppo. Con lui mi trovo benissimo, vede il calcio alla mia stessa maniera, se non meglio.

Per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo giocare in trasferta come in casa, con la stessa fiducia. L’assenza di Enzo è significativa, per la squadra è un giocatore chiave. Mi dispiace per quello che gli è successo, è un ragazzo fantastico. La promozione è qualcosa che durerebbe per sempre: dobbiamo lottare per ottenerla perché giochiamo non solo per divertirci ma anche per vincere e fare lo step in alto. In questo momento non sto pensando al mio futuro, penso solo a giocare e a concentrarmi sulla promozione. In campo non mi annoio mai, cerchiamo di giocare a calcio per uscire dalle situazioni difficili. Non credo che giochiamo partite noiose.