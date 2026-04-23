Richardson solo comparsa a Copenaghen, Svensson: “Non è una vendetta personale”

Nel Copenaghen che continua a vincere e guida il gruppo B del campionato danese dopo il 2-1 sull’OB, spicca l’assenza di Amir Richardson. Il centrocampista, arrivato in prestito dalla Fiorentina durante l’inverno, non ha ancora trovato spazio nel nuovo contesto.Infatti, il giocatore non è mai stato impiegato né inserito tra i convocati. Una situazione che alimenta interrogativi sul suo ruolo nel progetto tecnico.L’allenatore ha comunque chiarito la propria posizione, spiegando le ragioni di queste scelte:

"Crediamo che la rosa sia già completa ed equilibrata così com’è, ed è per questo che non ho inserito Richardson tra i convocati. Non c’è alcun tipo di questione personale nei confronti di Amir, né altro. Lo stesso discorso vale anche per Moukoko. Si tratta semplicemente di costruire la squadra nel modo migliore per aumentare le probabilità di vittoria. Non penso che possa essere soddisfatto della situazione, ed è normale che provi delusione. Fa parte del gioco, ma deve comunque farsi trovare pronto e continuare a dare il massimo. Ho a disposizione tanti giocatori di qualità e qualcuno, di recente, ha avuto meno spazio del previsto. Richardson, però, si sta allenando bene”