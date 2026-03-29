Oggi Lucas Beltran compie 25 anni. L'attaccante argentino è attualmente in prestito al Valencia, ma il cartellino è detenuto ancora dalla Fiorentina. E infatti proprio il club viola oggi ha celebrato il suo compleanno attraverso un post su Instagram.
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FOTO – Il ringraziamento di Beltran alla Fiorentina: “Vi voglio tanto bene”
Lucas Beltran ringrazia la Fiorentina per gli auguri di compleanno
La risposta di Beltran non è tardata ad arrivare. L'attaccante ha ringraziato la Fiorentina con parole dolci che certificano il grande rapporto creatosi: "Grazie mille. Vi voglio tanto bene".
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