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Beltran: “Valencia? Mi piacerebbe restare, ma probabilmente tornerò a Firenze”

Beltran: “Valencia? Mi piacerebbe restare, ma probabilmente tornerò a Firenze” - immagine 1
Le parole dell'attaccante argentino di proprietà della Fiorentina in prestito in Spagna
Redazione VN

Il futuro di Lucas Beltran resta tutto da scrivere. L’attaccante argentino, attualmente in prestito secco al Valencia (come sta andando la su stagione?) dalla Fiorentina, ha parlato apertamente della sua situazione in una lunga intervista al quotidiano AS, confermando il forte legame creato con l’ambiente spagnolo.

Beltrán non ha nascosto il proprio desiderio di rimanere al Mestalla, dove sente di aver ritrovato la sua dimensione ideale: “Qui mi sento di nuovo me stesso. Volevo riscoprire la mia essenza, la mia intensità, e in Spagna riesco a sfruttare al meglio i miei punti di forza”. Un feeling immediato, sia con la città che con i tifosi: “Posso dire che il Mestalla mi vuole bene. Un calciatore deve rappresentare la gente in campo e io cerco sempre di farlo. Odio perdere e do sempre tutto”.

Nonostante le sensazioni positive, la situazione contrattuale complica i piani. Il prestito infatti non prevede diritto di riscatto e la decisione finale spetterà alla Fiorentina: “Mancano nove partite e poi vedremo. Lo scenario più probabile è il ritorno a Firenze, perché non c’è una clausola. Non dipende da me: conta cosa vuole fare il Valencia e cosa pensa la Fiorentina. Mi piacerebbe restare.”

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