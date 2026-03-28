Beltran: “Valencia? Mi piacerebbe restare, ma probabilmente tornerò a Firenze”

Il futuro di Lucas Beltran resta tutto da scrivere. L’attaccante argentino, attualmente in prestito secco al Valencia ( come sta andando la su stagione? ) dalla Fiorentina, ha parlato apertamente della sua situazione in una lunga intervista al quotidiano AS, confermando il forte legame creato con l’ambiente spagnolo.

Beltrán non ha nascosto il proprio desiderio di rimanere al Mestalla, dove sente di aver ritrovato la sua dimensione ideale: “Qui mi sento di nuovo me stesso. Volevo riscoprire la mia essenza, la mia intensità, e in Spagna riesco a sfruttare al meglio i miei punti di forza”. Un feeling immediato, sia con la città che con i tifosi: “Posso dire che il Mestalla mi vuole bene. Un calciatore deve rappresentare la gente in campo e io cerco sempre di farlo. Odio perdere e do sempre tutto”.