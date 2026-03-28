Pruzzo: “Ndour? Il mercato di gennaio gli ha portato solo concorrenza”

Roberto Pruzzo analizza la Fiorentina: "Kean-Esposito coppia perfetta. Gudmundsson ha qualità inespresse. Fagioli? Vi dico"

Redazione VN 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 15:36)

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento di alcuni singoli calciatori viola e non solo. Ecco le sue parole:

"L'Italia si porta dietro le paure degli anni precedenti. Per questo ogni altra nazionale diventa un problema. Anche la Bosnia sarà un avversario duro."Moise Kean e la coppia con Pio Esposito: "Kean? Lo vedo sempre a suo agio. Con Palladino, da solo, ha fatto la stagione migliore della sua carriera. Può giocare insieme ad altri attaccanti. Nello specifico lo vedo bene con Pio Esposito che ha caratteristiche perfette per giocare con lui."

Gudmundsson? — "Si dovrebbe adattare a Kean. E' un calciatore che ha qualità inespresse, che magari rimarranno così per tutta la sua carriera. Io comunque farei giocare l'islandese al posto di Solomon. Non lo toglierei mai. Spesso sembra ti faccia un favore a scendere in campo, però poi nei numeri e nelle qualità un giocatore così la Fiorentina non ce l'ha."

Fagioli e Ndour — "Fagioli? Non sta giocando a dei livelli stratosferici, sta facendo il suo, con qualche lampo geniale. Il suo obiettivo dovrebbe essere quello di avere la personalità di Modric. Dettare il passaggio come il croato. Va ancora a corrente alternata, però è una fortuna la sua presenza in campo. Ndour? Ha possibilità di crescita importanti. Mi faccio una domanda: ma il mercato di gennaio a cosa è servito? A portare due giocatori che gli fanno la concorrenza? Forse qualcuno lì si è sbagliato."