Ancora Marchini: “Conferma di Vanoli? Solo ad una condizione”

Un ragionamento che si allarga anche alle possibili alternative : “Si fanno nomi come Grosso, ma ricordiamoci che anche Montella, prima di arrivare a Firenze, non aveva un curriculum così consolidato. Serve coerenza nelle scelte”.

Marchini insiste sulla necessità di una linea chiara da parte della dirigenza, chiamando in causa anche Fabio Paratici: “Società e dirigenza devono prendere una decisione e sostenerla fino in fondo. Quest’estate eravamo tutti entusiasti di Stefano Pioli, poi abbiamo visto com’è andata”.