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Ancora Marchini: “Conferma di Vanoli? Solo ad una condizione”

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Il commento di Giampaolo Marchini sulla questione allenatore
Matteo Torniai Redattore 

Nel suo intervento a Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha toccato anche il tema della possibile conferma di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina.

“È ancora presto per parlarne, ma se la società decidesse di puntare su di lui, allora dovrebbe difenderlo a spada tratta. Al primo mezzo passo falso in casa, il rischio è che partano subito le contestazioni”.

Un ragionamento che si allarga anche alle possibili alternative: “Si fanno nomi come Grosso, ma ricordiamoci che anche Montella, prima di arrivare a Firenze, non aveva un curriculum così consolidato. Serve coerenza nelle scelte”.

Marchini insiste sulla necessità di una linea chiara da parte della dirigenza, chiamando in causa anche Fabio Paratici: “Società e dirigenza devono prendere una decisione e sostenerla fino in fondo. Quest’estate eravamo tutti entusiasti di Stefano Pioli, poi abbiamo visto com’è andata”.

Infine, un passaggio sul rapporto tra allenatore e dirigenza: “Da quello che so, il rapporto tra Vanoli e Paratici è più che buono. Certo, alcune dichiarazioni pubbliche molto forti - come definirlo ‘il nostro Re Leone’ - potevano essere evitate o formulate in modo diverso, ma servivano anche a compattare l’ambiente”.

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