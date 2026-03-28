Nel suo intervento a Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha toccato anche il tema della possibile conferma di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina.
news viola
Ancora Marchini: “Conferma di Vanoli? Solo ad una condizione”
“È ancora presto per parlarne, ma se la società decidesse di puntare su di lui, allora dovrebbe difenderlo a spada tratta. Al primo mezzo passo falso in casa, il rischio è che partano subito le contestazioni”.
Un ragionamento che si allarga anche alle possibili alternative: “Si fanno nomi come Grosso, ma ricordiamoci che anche Montella, prima di arrivare a Firenze, non aveva un curriculum così consolidato. Serve coerenza nelle scelte”.
Marchini insiste sulla necessità di una linea chiara da parte della dirigenza, chiamando in causa anche Fabio Paratici: “Società e dirigenza devono prendere una decisione e sostenerla fino in fondo. Quest’estate eravamo tutti entusiasti di Stefano Pioli, poi abbiamo visto com’è andata”.
Infine, un passaggio sul rapporto tra allenatore e dirigenza: “Da quello che so, il rapporto tra Vanoli e Paratici è più che buono. Certo, alcune dichiarazioni pubbliche molto forti - come definirlo ‘il nostro Re Leone’ - potevano essere evitate o formulate in modo diverso, ma servivano anche a compattare l’ambiente”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA