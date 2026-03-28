Dopo aver dato una novità rilevante sulle condizioni per l'obbligo di riscatto di Daniele Rugani, la Gazzetta dello Sport si concentra su Solomon e Harrison, le due ali arrivate a gennaio sulle quali la Fiorentina mantiene il semplice diritto di opzione da Tottenham e Leeds United.
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VIOLA NEWS news viola stampa Diritti di riscatto: Solomon sì, Harrison forse. Entrambi pongono una condizione
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Diritti di riscatto: Solomon sì, Harrison forse. Entrambi pongono una condizione
Il quadro si delinea anche sui giocatori che la Fiorentina ha preso dalla Premier League
Per l’israeliano la decisione sembra già presa perché ha convinto con le sue prestazioni, mentre per l’inglese è tutto aperto. Entrambi resterebbero però solo in caso di non retrocessione.
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