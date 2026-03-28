La Gazzetta dello Sport in edicola oggi nonostante lo sciopero della maggior parte dei giornali fornisce un'informazione molto importante su Daniele Rugani. All'interno di un quadro sui giocatori arrivati a Firenze nella sessione invernale di mercato, infatti, la Rosea ricorda che per Brescianini, Fabbian e Rugani esiste l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tuttavia, nel caso del difensore proveniente dalla Juventus, le condizioni sarebbero due.
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Novità Rugani: non solo salvezza, c’è un’altra condizione per l’obbligo di riscatto
La seconda è accumulare almeno 5 presenze da 45' ciascuna in stagione. Rugani è fuori dalla lista UEFA, quindi non può giocare in Conference League, e fin qui, anche a causa dell'infortunio che ha smaltito nelle prime settimane dell'anno, ha all'attivo solo una presenza valida, quella disastrosa di Udine. Contro l'Inter è entrato solo nei minuti finali, quindi non conta.
A conti fatti, per essere riscattato automaticamente, Rugani dovrebbe giocare almeno metà gara in quattro delle otto partite di campionato rimanenti da qui a fine stagione. Cosa che, con la Fiorentina in lotta per la salvezza (terz'ultimo posto a -2) e in un ruolo delicato come quello del difensore centrale, non è per nulla scontata. Ricordiamo che, anche se non dovesse scattare l'obbligo, la Fiorentina mantiene il diritto di attivare ugualmente l'opzione, se lo riterrà opportuno.
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