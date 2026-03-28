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Novità Rugani: non solo salvezza, c’è un’altra condizione per l’obbligo di riscatto

Novità Rugani: non solo salvezza, c’è un’altra condizione per l’obbligo di riscatto - immagine 1
E arrivati a questo punto della stagione, non è per nulla scontata
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi nonostante lo sciopero della maggior parte dei giornali fornisce un'informazione molto importante su Daniele Rugani. All'interno di un quadro sui giocatori arrivati a Firenze nella sessione invernale di mercato, infatti, la Rosea ricorda che per Brescianini, Fabbian e Rugani esiste l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tuttavia, nel caso del difensore proveniente dalla Juventus, le condizioni sarebbero due.

La seconda è accumulare almeno 5 presenze da 45' ciascuna in stagione. Rugani è fuori dalla lista UEFA, quindi non può giocare in Conference League, e fin qui, anche a causa dell'infortunio che ha smaltito nelle prime settimane dell'anno, ha all'attivo solo una presenza valida, quella disastrosa di Udine. Contro l'Inter è entrato solo nei minuti finali, quindi non conta.

A conti fatti, per essere riscattato automaticamente, Rugani dovrebbe giocare almeno metà gara in quattro delle otto partite di campionato rimanenti da qui a fine stagione. Cosa che, con la Fiorentina in lotta per la salvezza (terz'ultimo posto a -2) e in un ruolo delicato come quello del difensore centrale, non è per nulla scontata. Ricordiamo che, anche se non dovesse scattare l'obbligo, la Fiorentina mantiene il diritto di attivare ugualmente l'opzione, se lo riterrà opportuno.

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