Novità Rugani: non solo salvezza, c’è un’altra condizione per l’obbligo di riscatto

E arrivati a questo punto della stagione, non è per nulla scontata

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi nonostante lo sciopero della maggior parte dei giornali fornisce un'informazione molto importante su Daniele Rugani . All'interno di un quadro sui giocatori arrivati a Firenze nella sessione invernale di mercato, infatti, la Rosea ricorda che per Brescianini, Fabbian e Rugani esiste l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tuttavia, nel caso del difensore proveniente dalla Juventus, le condizioni sarebbero due.

La seconda è accumulare almeno 5 presenze da 45' ciascuna in stagione. Rugani è fuori dalla lista UEFA, quindi non può giocare in Conference League, e fin qui, anche a causa dell'infortunio che ha smaltito nelle prime settimane dell'anno, ha all'attivo solo una presenza valida, quella disastrosa di Udine. Contro l'Inter è entrato solo nei minuti finali, quindi non conta.