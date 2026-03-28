Non solo il punto sugli obblighi di riscatto e quello sui diritti: La Gazzetta dello Sport affronta anche il tema rinnovi di contratto e prende in esame i due casi più spinosi in casa Fiorentina: quelli di Dodò e Fortini, entrambi in scadenza nel 2027.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rinnovi Dodò e Fortini: appuntamento fissato. Partita riaperta per il brasiliano
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Rinnovi Dodò e Fortini: appuntamento fissato. Partita riaperta per il brasiliano
Paratici al lavoro per i due terzini ancora in viola a lungo
Tutto pare rimandato alla fine della stagione e anche in questo caso alla certezza della salvezza, ma per il brasiliano si sono riaccese le possibilità pure per i buoni rapporti dei suoi agenti con il direttore sportivo Fabio Paratici, a differenza della precedente gestione visto che fra Daniele Pradè e i procuratori del calciatore i rapporti si erano irrigiditi fin quasi a interrompersi. Ora è una partita aperta.
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