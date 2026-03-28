1 di 4 Kean: con Esposito brilla, ma con Piccoli? Perché una coppia funziona e una no

Il gol di Moise Kean contro l’Irlanda del Nord, quello del 2-0 che ha chiuso la semifinale playoff, è stato molto più di una semplice giocata individuale. È stato il punto di arrivo di una prestazione in crescita e, allo stesso tempo, il punto di partenza per una riflessione più ampia: quella sulla possibile (nuova) coppia offensiva con Pio Esposito e sulle implicazioni che questo discorso può avere anche per la Fiorentina.