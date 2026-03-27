Flachi: “Fagioli? Non mi è piaciuto Cassano. Kean deve valorizzare i compagni”

"Kean anche alla Fiorentina dovrebbe valorizzare di più chi ha intorno, anche ieri è stato un po' egoista, ma è parte dell'essere attaccante. Solomon ha cambiato l'attacco, mi piace, fa le cose semplici negli ultimi metri. Credo che possa fare la differenza, speriamo che recuperi velocemente a livello fisico. A Verona la Fiorentina deve essere brava a non sottovalutare l'impegno, ma vedendo questa Fiorentina me la posso giocare. Gattuso ha fatto scelte di cuore, ha scelto di chi si fida. Fagioli nel caso, andrà al Mondiale, anche se mi è dispiaciuto quello che ha detto Cassano su di lui. Noi ci siamo stati lì, non è bello sminuire così una persona."