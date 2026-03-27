Merlo: “Kean qui fa quello che può. Vanoli? Credo che Paratici voglia altro”

"Ancora la Fiorentina non è salva, anche se contro l'Inter ho visto un'ottima squadra. Credo che nelle prossime partite rientri Solomon, sono ottimista. Nessuno regala nulla, anche il Verona vicino alla B. Se vinciamo a Verona siamo messi bene, ma bisogna fare una grande partita. Il gioco della Fiorentina non è quello dell'Italia, Kean qui fa quello che può. Un Mondiale senza l'Italia non è bello. Il Palace è una squadra come la Fiorentina, questa è una Conference che si può anche vincere, anche per essere in Europa il prossimo anno, è importantissima. Solomon dribbla l'avversario, noi non abbiamo nessuno che lo fa. Senza esterni è davvero dura. Paratici sa quello da fare, ma non credo che Vanoli rimanga. Penso che Paratici abbia delle idee diverse, anche sulla squadra attuale"