Cappellini: “Vanoli ha fatto un gran lavoro. Fagioli è stato sontuoso”

" Per Kean questa non è stata una stagione all'altezza , ma resta un ottimo giocatore. In Italia è tra i 3 numero 9 più forti, nonostante le difficoltà. Spero che da qui a fine stagione faccia vedere, soprattutto in Conference, le sue qualità. L'idea di sanare le due ferite in Conference, credo che sia nella testa dei tifosi viola. La squadra in stagione ha sbagliato tante partite, ma la Conference è un sogno , non un'utopia. Il Palace per me parte avanti rispetto alla Fiorentina, anche se pure loro stanno avendo dei problemi, soprattutto in Conference."

Vanoli: "La Fiorentina vista contro l'Inter se la gioca alla grande. Il problema poi è che la Fiorentina peggiore può perdere con tutti, non sappiamo mai che Fiorentina vedremo. Speriamo che lo stimolo europeo possa aiutare la squadra, dato il livello dell'avversario in Europa. L'interazione tra Kean e la squadra quest'anno è un po' mancata. In qualche partita abbiamo visto dei segnali di nervosismo, anche con i compagni. Vanoli ha fatto un gran lavoro, per me indiscutibile. Se stiamo ai fatti, Vanoli ha preso una squadra che non tirava in porta. Fagioli come play era un'operazione finita, Parisi è stato in panchina con 3 allenatori di fila, ed ora gioca grazie ad una intuizione tattica. Si può trovare un allenatore migliore di Vanoli, certamente, ma bisogna limitarsi sui giudizi nei confronti dei tecnici. Il lavoro di Paratici è davvero complesso, visto il contesto. Quello di Paratici è il lavoro più difficile, deve stare attento a non sbagliare in un senso e nell'altro. La mancata convocazione di Fagioli con l'Italia è un mistero, contro l'Inter ha giocato una partita sontuosa"