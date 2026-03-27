Nicolò Fagioli ha raccontato a Sky Sport il momento chiave della sua attuale stagione con la maglia della Fiorentina:
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Fagioli: “La mia svolta? La settimana contro la Juve. Volevo giocare a tutti i costi”
Altro passaggio interessante dell'intervista di Fagioli a Sky Sport
“La svolta di quest’anno? La settimana della partita con la Juventus. Mi sono detto: ‘Quella partita lì voglio giocarla per forza, qualsiasi cosa succeda’. Anche durante la pausa Nazionali mi sono allenato per due settimane ad altissima intensità e così mi sono meritato il posto. Da lì è iniziato il mio vero sviluppo di questa stagione. Per me quella partita è speciale, e volevo viverla a tutti i costi”.
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