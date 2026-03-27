Il centrocampista Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Sky della stagione di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e protagonista anche con la Nazionale italiana.
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Fagioli su Kean: “Fenomenale ma ha fatto fatica. Vi spiego il perché”
Le parole di Fagioli sul momento di forma di Moise Kean
“È fenomenale. quest’anno magari ha fatto un po’ più di fatica rispetto alla stagione scorsa, perché in Italia quando un giocatore ha un’annata importante, l’anno successivo viene studiato molto di più. Per lui questa stagione era sicuramente più difficile, inoltre alcuni infortuni hanno limitato la sua condizione fisica e quindi non era al massimo durante le partite. Però piano piano ci darà una mano a uscire da queste situazioni. È un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale”.
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