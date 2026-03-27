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Bergomi: “Dobbiamo appoggiarci a questo Kean. Così lo tengono in pochi”

Kean nazionale
Le parole di Bergomi su Kean
Redazione VN

L'ex difensore dell'Inter e della nazionale italiana ed attuale opinionista, Beppe Bergomi, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di ieri dell'Italia sull'Irlanda del Nord indicando nell'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, il punto fermo da cui ripartire nella gara contro la Bosnia di martedì:

"Al di là del primo tempo in cui la squadra era impaurita e nessuno rischiava la giocata, noi dobbiamo appoggiarci maggiormente su Kean e su quanto visto nel secondo tempo. Sa difendere la palla, dà i tempi di inserimento agli altri, in campo aperto la sua velocità la tengono in pochi. Teniamoci stretta la prestazione di Kean".

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