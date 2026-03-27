Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, è intervenuto a Lady Radio per commentare il momento della Fiorentina:
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De Santis: “Cosa influisce sul futuro di Kean. Vanoli? La conferma una sorpresa”
Il commento di De Santis sul mercato della Fiorentina
Kean è il giocatore che sposterà di più sul prossimo mercato. Può arrivare in doppia cifra e portare la Fiorentina alla salvezza e in fondo alla Conference, anche se la sua stagione è deludente. Il Mondiale influenzerà il mercato. La clausola va pagata tutta in un'unica soluzione e questo è un fattore che in Italia potrebbe causare qualche difficoltà. Ciò non toglie che, dopo il 15 luglio, la Fiorentina possa intavolare un altro tipo di trattativa.
Vanoli—
Dopo una stagione è giusto cambiare. Quando un direttore sportivo arriva in una nuova società con un contratto lungo come quello di Paratici, la scelta più importante è proprio quella dell'allenatore e mi sorprenderebbe vedere una conferma di Vanoli. Sul futuro allenatore dipende: se uno che ha una filosofia precisa come De Zerbi, oppure con maggiore esperienza. Ma è presto.
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