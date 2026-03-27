Maurizio Molinelli, scopritore di Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare dell'attaccante viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Scopritore Kean: “Con Piccoli incompatibili. Il suo pensiero per il futuro”
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Scopritore Kean: “Con Piccoli incompatibili. Il suo pensiero per il futuro”
Il commento dello scopritore di Kean
Ieri Moise è stato veramente uno tra i migliori in campo con un gol di fattura incredibile. Non so quanti l'avrebbero fatto, con una tecnica superiore alla media. E' il giocatore più importante davanti che abbiamo. Purtroppo gli infortuni quest'anno l'hanno penalizzato. Pio? Sono compatibili. Moise può fare sia la prima che la seconda punta. Ieri si è abbassato tanto, fa giocare bene tutti ed è bravo negli spazzi.
Alla Fiorentina—
Ci sono delle annate dove purtroppo non viene bene. Per me Gudmundsson è un giocatore che potrebbe farlo rendere. Con Piccoli c'è qualche incompatibilità nel trovarsi. La Fiorentina ha avuto troppe vicissitudini, non è facile fare un bilancio su con chi può giocare Kean. Credo che possa giocare con chiunque perché sa adattarsi. Magari nella seconda parte di campionato con Gud e Piccoli può rendere, anche se la prestazione la fa sempre.
Il futuro—
La Fiorentina ha un attaccante per il futuro, è uno da cui partire. Ci sono le sirene, si sono resi conto dell'importanza del giocatore. Ma a Firenze ha trovato il posto ideale, è caricato di affetto e rende. Fossi in lui non cambierei. Poi bisogna vdere le ambizioni della società.
Le strutture—
La Fiorentina con il Viola Park ha una struttura importante. Molte società hanno cominciato a investire sui settori giovanili e sulle strutture. La Fiorentina è sempre competitiva e di livello anche nelle giovanili.
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