La Fiorentina oggi su radio e tv locali

Nuova rubrica giornaliera dedicata alle trasmissioni locali radio e tv dedicate alla Fiorentina
Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico

Radio

Ore 6 RADIO BRUNO - Rassegna stampa

Ore 7 RADIO BRUNO - Luna park Fiorentina (torna a settembre)

Ore 9 LADY RADIO Caffè viola

Ore 9 RADIO BRUNO - Giornale radio

Ore 10 RADIO BRUNO - Giornale radio

Ore 10 LADY RADIO - Cosa succede in città (cronaca e sport)

Ore 12 RADIO BRUNO - Giornale radio

Ore 12.30 LADY RADIO - Radio Viola

Ore 13 RADIO BRUNO - A Pranzo col Pentasport (torna lunedì)

Ore 16 RADIO BRUNO - Giornale radio

Ore 16 LADY RADIO - Cosa succede in città (cronaca e sport)

Ore 18 RADIO BRUNO - Pentasport a seguire il racconto della partita.

Televisioni

Ore 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola 

