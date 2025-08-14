La Fiorentina oggi su radio e tv locali

Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico
Nuova rubrica giornaliera dedicata alle trasmissioni locali radio e tv dedicate alla Fiorentina
Radio—
Ore 6 RADIO BRUNO - Rassegna stampa
Ore 7 RADIO BRUNO - Luna park Fiorentina (torna a settembre)
Ore 9 LADY RADIO Caffè viola
Ore 9 RADIO BRUNO - Giornale radio
Ore 10 RADIO BRUNO - Giornale radio
Ore 10 LADY RADIO - Cosa succede in città (cronaca e sport)
Ore 12 RADIO BRUNO - Giornale radio
Ore 12.30 LADY RADIO - Radio Viola
Ore 13 RADIO BRUNO - A Pranzo col Pentasport (torna lunedì)
Ore 16 RADIO BRUNO - Giornale radio
Ore 16 LADY RADIO - Cosa succede in città (cronaca e sport)
Ore 18 RADIO BRUNO - Pentasport a seguire il racconto della partita.
Televisioni—
Ore 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola
