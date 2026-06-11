Amoruso: “Kean ha avuto problemi fisici e di spogliatoio, attacco da decifrare”

Le parole di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno sulle prossime mosse di casa Fiorentina. Ecco le sue considerazioni

Alessio Vannini 11 giugno - 19:06

Intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha analizzato il futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Thorstvedt è un giocatore importante perché abbina qualità e quantità: fa un lavoro difensivo grandioso e, allo stesso tempo, riesce a inserirsi in zona gol con l'ottimo tempismo. È un centrocampista completo, cresciuto e migliorato molto in Italia. Bisognerà capire se ci saranno le condizioni giuste per acquistarlo, visto che il Sassuolo vende sempre i suoi gioielli a caro prezzo."

Il mercato — "Non mi aspetto che la Fiorentina possa lottare per l'Europa la prossima stagione, mi aspetto invece che vengano messe delle basi solide. Sul mercato il lavoro da fare è quasi proibitivo: sistemare tutte le situazioni in pochissimi mesi è impossibile. Non arriveranno gli introiti delle coppe e i giocatori da piazzare sono tantissimi, molti dei quali con stipendi alti. In più ci sarà da spendere una cifra vicina ai 30 milioni per riscattare Brescianini e Fabbian. Mi aspetto la costruzione di una rosa che guardi ai prossimi due o tre anni."

Problemi in attacco — "La Fiorentina ha grandi problemi in attacco. Bisognerà valutare la situazione di Kean, che oltre ai problemi fisici ne ha avuti anche all'interno dello spogliatoio. E Piccoli, da solo, non ti fa dormire sonni tranquilli. Il Sassuolo di Grosso giocava con una punta che aiutava la squadra, anche perché i gol arrivavano soprattutto dagli esterni. Anche in difesa, poi, andranno fatti investimenti pesanti. Lo scorso anno si è sbagliato a inseguire il consenso della piazza, dando alla gente quello che voleva: sono stati presi giocatori non idonei. La squadra aveva problemi difensivi già con Palladino, e in più è stata costruita una rosa senza esterni, una cosa impensabile nel 2026."

Paratici — "Paratici deve fare un lavoro che non deve necessariamente piacere alla gente nell'immediato, ma deve puntare al futuro con profili interessanti. Non si può pensare di arrivare subito in Champions League; la piazza deve dare fiducia a Grosso e la dirigenza dovrà essere brava a commettere meno errori possibile."