CorSport: “Arriva Thorstvedt? Uno tra Fabbian e Brescianini sarà ceduto”

Proprio per queste caratteristiche Thorstvedt ricorda molto Fabbian e Brescianini. Ecco perché appare probabile la cessione di almeno uno dei due

Redazione VN 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 10:22)

Il norvegese rappresenta un'occasione di mercato per via dello stallo sul suo rinnovo, ma non sarebbe certo una priorità numerica. La Fiorentina, infatti, in quel reparto è già piena: ai vari Fagioli, Ndour e Mandragora, tre centrocampisti che il ds Paratici vorrebbe trattenere, si aggiungono Fazzini, Fabbian e Brescianini appena riscattati. Inoltre torneranno dai rispettivi prestiti Bianco e, in caso di mancato riscatto da parte del Las Palmas, anche Amatucci. Otto, potenzialmente nove giocatori, per tre posti a centrocampo. Un sovraffollamento che il dirigente viola dovrà gestire indipendentemente dall'eventuale arrivo del centrocampista del Sassuolo.

Nel 4-3-3 di Fabio Grosso, sistema che Thorstvedt conosce perfettamente, il norvegese partirebbe da mezzala destra. Mancino naturale, ama convergere verso il centro e potrebbe rappresentare l'alter ego di Mandragora, pur con caratteristiche differenti. Impegnato nelle prossime settimane ai Mondiali con la Norvegia, il biondo centrocampista garantirebbe centimetri e capacità di inserimento: più che i quattro gol segnati nell'ultima stagione, colpiscono i 6,35 xG, indice delle occasioni create. Meno del 2% dei centrocampisti di Serie A ha fatto meglio.

A spiccare è soprattutto il suo dominio nel gioco aereo: tredici tiri di testa nel campionato 2025/26, sfruttando i suoi 189 centimetri e il tempismo da autentico incursore. Proprio per queste caratteristiche Thorstvedt ricorda molto Fabbian e Brescianini. Ecco perché, qualora l'operazione dovesse concretizzarsi, appare probabile la cessione di almeno uno dei due, così da evitare troppi profili simili all'interno della rosa viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.