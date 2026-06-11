Nazione: “Fiorentina Primavera, 10 campioni con la valigia in mano”

Dieci campioni con la valigia e un futuro ancora da definire. Dopo aver trascinato la Primavera allo scudetto, i classe 2006 della Fiorentina si preparano a vivere l'estate più importante della loro carriera: quella del primo vero confronto con il calciomercato e con il calcio professionistico. Per alcuni un assaggio dei grandi è già arrivato: Riccardo Braschi, Eddy Kouadio, Luis Balbo e Giorgio Puzzoli hanno già esordito in prima squadra, mentre Leonardelli, Sadotti, Trapani, Deli, Conti e Bertolini devono ancora compiere il salto tra i professionisti.