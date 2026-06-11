Dieci campioni con la valigia e un futuro ancora da definire. Dopo aver trascinato la Primavera allo scudetto, i classe 2006 della Fiorentina si preparano a vivere l'estate più importante della loro carriera: quella del primo vero confronto con il calciomercato e con il calcio professionistico. Per alcuni un assaggio dei grandi è già arrivato: Riccardo Braschi, Eddy Kouadio, Luis Balbo e Giorgio Puzzoli hanno già esordito in prima squadra, mentre Leonardelli, Sadotti, Trapani, Deli, Conti e Bertolini devono ancora compiere il salto tra i professionisti.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina Primavera, 10 campioni con la valigia in mano”
Molti dei baby campioni potrebbero iniziare la preparazione estiva sotto gli occhi di Fabio Grosso, chiamato a valutare il patrimonio lasciato in eredità da Daniele Galloppa. Salvo sorprese, però, il destino della maggior parte di loro sembra essere lontano da Firenze. Fanno eccezione Balbo e Kouadio, che potrebbero ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie viola, mentre per gli altri otto l'ipotesi del prestito appare la soluzione più probabile.
Diversi i club già interessati ai giovani viola. Leonardelli piace al Modena, anche se la Fiorentina vorrebbe garantirgli continuità, eventualmente anche in Serie C. Sadotti è seguito dall'Arezzo, mentre Avellino ha messo nel mirino Kouadio e Braschi, con il Padova interessato proprio al centravanti. Da monitorare anche la situazione di Bertolini, il cui futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Galloppa, conteso tra Modena e Catanzaro. Più orientati verso la Serie C, infine, i percorsi di Deli, Conti, Trapani e Puzzoli: il Lumezzane ha manifestato interesse per il terzino, mentre Conti può far valere l'esperienza maturata due anni fa in Serie D. Lo scrive la Nazione.
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