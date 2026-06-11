Dalla trasferta in America i dirigenti viola contano di tornare con le idee chiare e la fiducia consolidata. Anche se la richiesta della famiglia Commisso di alleggerire il monte stipendi non deve essere sottovalutata. Sabato Paratici e Ferrari rientreranno in Italia: le priorità sono chiare, ma restano da sistemare alcuni casi spinosi.
Corriere dello Sport
CorSport: “Contatti Paratici-Tottenham per Solomon. Dodò va ceduto entro giugno”
Solomon costa caro, tanto che la Fiorentina è in contatto col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto (10 milioni). Dodo rappresenta un esubero e sarebbe utile sistemarlo entro giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. Fortini vuole partire, Gosens sarà ceduto, idem Gudmundsson. Andranno poi sviluppate le prime trattative. Per le fasce restano d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté, col primo in vantaggio per valori e caratteristiche.
Ad ogni modo il Sassuolo scenderebbe difficilmente sotto i 15 milioni di euro. Per la difesa occhio a Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari. Per il brasiliano, preferito dai viola, servirebbero 20 milioni. Infine i terzini: Joao Mario della Juventus è una delle ipotesi che potrebbe concretizzarsi più avanti, Costantino Favasuli un giocatore dal profilo allettante. Il Catanzaro dovrebbe comunque il 50% della rivendita alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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