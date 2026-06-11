CorSport racconta: “Pradè, Thorstvedt e un interesse nato da lontano”

Paratici è forte su un pupillo di Grosso, ma è normale chiedersi: ma perché questo forcing per Thorstvedt? C'entra senza dubbio Grosso, che lo ha valorizzato negli ultimi mesi a Reggio Emilia, ma l'interesse dei viola parte da lontano, se pensiamo che il nome del ventisettenne norvegese era già sul taccuino dell'ex ds Daniele Pradè.