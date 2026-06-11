Paratici è forte su un pupillo di Grosso, ma è normale chiedersi: ma perché questo forcing per Thorstvedt? C'entra senza dubbio Grosso, che lo ha valorizzato negli ultimi mesi a Reggio Emilia, ma l'interesse dei viola parte da lontano, se pensiamo che il nome del ventisettenne norvegese era già sul taccuino dell'ex ds Daniele Pradè.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport racconta: “Pradè, Thorstvedt e un interesse nato da lontano”
Corriere dello Sport
CorSport racconta: “Pradè, Thorstvedt e un interesse nato da lontano”
Tutto nasce dal campo e da una doppia super prestazione di Thorstvedt contro la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano
Tutto nasce dal campo e da una doppia super prestazione di Thorstvedt contro la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano: correva l'anno 2024, il Sassuolo vince in casa a gennaio con rete annullata a Thorstvedt, mentre al ritorno al Franchi perde 5-1, il gol della bandiera lo segna proprio lui con un sinistro sotto la traversa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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