Nazione: “Attenzione ad Amatucci. In bilico Fabbian, Brescianini e Fazzini”

L'’unico fra i centrocampisti con le caratteristiche da vice Fagioli. In bilico sono anche Fabbian e Brescianini

Il mercato della Fiorentina è tutto in divenire, con diversi giocatori che saranno oggetto di valutazione. Difficile che fra i giocatori di rientro (Richardson e Sohm) qualcuno possa avere una chance.

Da monitorare rimane il futuro di Amatucci, l’unico fra i centrocampisti con le caratteristiche da vice Fagioli. In bilico sono anche Fabbian e Brescianini che, arrivati per ultimi e per motivi diversi, non hanno convinto.