Il mercato della Fiorentina è tutto in divenire, con diversi giocatori che saranno oggetto di valutazione. Difficile che fra i giocatori di rientro (Richardson e Sohm) qualcuno possa avere una chance.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Attenzione ad Amatucci. In bilico Fabbian, Brescianini e Fazzini”
La Nazione
Nazione: “Attenzione ad Amatucci. In bilico Fabbian, Brescianini e Fazzini”
L'’unico fra i centrocampisti con le caratteristiche da vice Fagioli. In bilico sono anche Fabbian e Brescianini
Da monitorare rimane il futuro di Amatucci, l’unico fra i centrocampisti con le caratteristiche da vice Fagioli. In bilico sono anche Fabbian e Brescianini che, arrivati per ultimi e per motivi diversi, non hanno convinto.
Rieccoci a Thorstvedt e Miretti, le cui qualità paiono abbastanza sovrapponibili. Anche Fazzini resta in attesa di giudizio. Nel 4-3-3 di Grosso non c’è spazio per uno con le sue caratteristiche, a meno che il nuovo tecnico viola decida di lavorarci come mezzala. Lo scrive la Nazione.
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