CorFio: “Perché il Mondiale può cambiare il futuro di Moise Kean”

Mettetevi comodi, perché l'estate della Fiorentina si preannuncia lunga. Molto dipenderà dal futuro di Moise Kean e, tra clausole, incontri e possibili effetti domino del Mondiale, difficilmente il quadro sarà definito prima della seconda metà di luglio. Il centravanti, però, non ha fretta di lasciare Firenze: si trova bene in viola, ritrova un direttore sportivo come Fabio Paratici che lo conosce a fondo e ritrova anche Fabio Grosso, che lo ha allenato ai tempi del settore giovanile della Juventus.