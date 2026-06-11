CorSport: “Thorstvedt, ora viene il difficile. Lui dice sì, ma si deve trattare”

Kristian Thorstvedt da Stavanger, Norvegia, classe 1999, centrocampista e figlio d'arte è il primo obiettivo di Paratici

La Fiorentina vuole prendersi il suo Vichingo. E non solo di soprannome. Perché Kristian Thorstvedt da Stavanger, Norvegia, classe 1999, centrocampista e figlio d'arte - il padre Erik è stato per più di un decennio portiere della Nazionale norvegese - per struttura e attitudine può rappresentare il calciatore di lotta e di governo che serve a Fabio Grosso.