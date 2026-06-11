La Fiorentina vuole prendersi il suo Vichingo. E non solo di soprannome. Perché Kristian Thorstvedt da Stavanger, Norvegia, classe 1999, centrocampista e figlio d'arte - il padre Erik è stato per più di un decennio portiere della Nazionale norvegese - per struttura e attitudine può rappresentare il calciatore di lotta e di governo che serve a Fabio Grosso.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Thorstvedt, ora viene il difficile. Lui dice sì, ma si deve trattare”
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CorSport: “Thorstvedt, ora viene il difficile. Lui dice sì, ma si deve trattare”
Kristian Thorstvedt da Stavanger, Norvegia, classe 1999, centrocampista e figlio d'arte è il primo obiettivo di Paratici
Il calciatore ha già fatto intendere di gradire Firenze come destinazione. Adesso arriva il difficile, non tanto legato allo stipendio (a oggi guadagna 600mila euro all'anno), quanto alle richieste del Sassuolo; nonostante sia a un anno dalla scadenza, l'ad Giovanni Carnevali chiede circa 15 milioni. Ma si può trattare, visto che la volontà del ragazzo sembra chiara. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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