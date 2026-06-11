Gazzetta: “Impossibile cedere Kean a 62mln, ma non verrà svenduto. Conterà Grosso”

E la scelta sarà più che ponderata perché, dai tempi della Juventus, lo conoscono bene sia il d.s. Paratici sia Fabio Grosso e quindi pure la parola del nuovo allenatore avrà un bel peso visto che, sotto la sua guida in Primavera, Kean ha realizzato 24 gol nel 2015-2016 e 13 l'anno successivo, quando era già anche nel giro della prima squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.