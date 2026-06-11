A metà della prossima settimana verranno scoperte le prime carte, ma ad ora le strade sono due: Kean può restare in viola come uno dei pilastri del primo progetto tecnico targato Paratici oppure diventerà l'ago della bilancia del mercato perché se, in caso di partenza, portasse la cifra giusta (considerando anche la scadenza nel 2029), la Fiorentina avrebbe la potenzialità economica per reinvestire subito quella somma.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Impossibile cedere Kean a 62mln, ma non verrà svenduto. Conterà Grosso”
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Gazzetta: “Impossibile cedere Kean a 62mln, ma non verrà svenduto. Conterà Grosso”
Kean può restare in viola come uno dei pilastri del primo progetto tecnico targato Paratici oppure diventerà l'ago della bilancia del mercato
Da una parte è quasi impossibile che un club paghi la clausola da 62 milioni, ma dall'altra nessuno ha dei dubbi sul valore dall'attaccante e servono quindi offerte all'altezza, nonostante l'ultima stagione complicata.
E la scelta sarà più che ponderata perché, dai tempi della Juventus, lo conoscono bene sia il d.s. Paratici sia Fabio Grosso e quindi pure la parola del nuovo allenatore avrà un bel peso visto che, sotto la sua guida in Primavera, Kean ha realizzato 24 gol nel 2015-2016 e 13 l'anno successivo, quando era già anche nel giro della prima squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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