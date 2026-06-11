Non solo Moise Kean, la Fiorentina dovrà capire anche cosa fare con Roberto Piccoli. Altro assistito di Lucci, e altro spettatore interessato della vicenda Kean.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio su Piccoli: “La Fiorentina non vuole e non può svenderlo, ma prima Kean”
Corriere Fiorentino
CorFio su Piccoli: “La Fiorentina non vuole e non può svenderlo, ma prima Kean”
Non solo Moise Kean, la Fiorentina dovrà capire anche cosa fare con Roberto Piccoli. Altro assistito di Lucci
È ovvio che prima di parlare di lui bisognerà capire cosa ne sarà dell’ex Juventus anche se considerando l’investimento da 25 milioni fatto un anno fa la Fiorentina non può e non vuole svenderlo. Prima però il futuro del bomber titolare e sarà il club, stavolta, a dover fare la prima mossa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA