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Corriere Fiorentino

CorFio su Piccoli: “La Fiorentina non vuole e non può svenderlo, ma prima Kean”

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Non solo Moise Kean, la Fiorentina dovrà capire anche cosa fare con Roberto Piccoli. Altro assistito di Lucci
Redazione VN

Non solo Moise Kean, la Fiorentina dovrà capire anche cosa fare con Roberto Piccoli. Altro assistito di Lucci, e altro spettatore interessato della vicenda Kean.

È ovvio che prima di parlare di lui bisognerà capire cosa ne sarà dell’ex Juventus anche se considerando l’investimento da 25 milioni fatto un anno fa la Fiorentina non può e non vuole svenderlo. Prima però il futuro del bomber titolare e sarà il club, stavolta, a dover fare la prima mossa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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