CorFio su Piccoli: “La Fiorentina non vuole e non può svenderlo, ma prima Kean”

È ovvio che prima di parlare di lui bisognerà capire cosa ne sarà dell’ex Juventus anche se considerando l’investimento da 25 milioni fatto un anno fa la Fiorentina non può e non vuole svenderlo. Prima però il futuro del bomber titolare e sarà il club, stavolta, a dover fare la prima mossa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.